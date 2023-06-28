Важная информация, о которой нужно знать перед полетом

Туристы любят сидеть у окна в самолете, чтобы наслаждаться видами во время взлета и посадки, не зная о поджидающей их опасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, дерматолог рассказала в TikTok, какую ошибку совершают многие пассажиры и как защитить свое здоровье в полете, пишет издание The Sun.

Дерматолог доктор Джойс Парк, основатель американской дерматологической клиники Skin Refinery, объяснила, что туристы забывают об использовании солнцезащитного крема во время полета, а этого делать нельзя ни в коем случае. "Урок дерматологии № 21: как известно, у пилотов вдвое больше случаев меланомы, и вы всегда должны пользоваться солнцезащитным кремом в самолетах или держать окна закрытыми", - сказала она в своем видео в TikTok.

Доктор Парк процитировала исследование, проведенное в 2015 году. Оно показало, что и у пилотов, и у бортпроводников заболеваемость меланомой, то есть раком кожи, примерно в 2 раза выше, чем у других людей.

"Полет в кабине пилота в течение 56 минут на высоте 10 км дает такое же количество УФ-излучения, как и 20-минутный сеанс в солярии. Еще больше UVA отражается при полете над густыми облаками и снегом. Окна блокируют UVB, а не UVA", - продолжила доктор Парк.

Лучи UVA наиболее разрушительны, поскольку проникают глубоко в кожу, вызывая морщины и старение. В то время как UVB-лучи вызывают солнечные ожоги и повреждения кожи.

"Обязательно наносите солнцезащитный крем или держите окно закрытым, чтобы уменьшить воздействие UVA во время полета. В конце концов, вы же не хотите, чтобы одна половина вашего лица получала больше вреда от солнца, чем другая", - сказала в заключение дерматолог.

Пользователи TikTok поддержали доктора Парк, а пилоты и бортпроводники высоко оценили ее в комментариях. Один из них написал: "Я пилот, и я не выходил из дома без 70 spf на лице более 3 лет". Другая женщина сказала: "Я всегда пользуюсь солнцезащитным кремом во время полета. Последние пару раз, когда я летала, мое лицо горело от солнечных лучей".

Доктор Света Рай из Британской ассоциации дерматологов также сообщила: "Пилоты подвергаются более высокому риску рака кожи и повреждений, вызванных солнечными лучами, поскольку они находятся на ярком свету. Но пассажиры на рейсах должны быть внимательны и делать то же самое. Окно рядом с вами в самолете маленькое, но вы ближе к озоновому слою в полете на тысячи километров. Солнечные лучи гораздо более вредны на этом уровне, и мы все должны пользоваться солнцезащитным кремом во время полета".