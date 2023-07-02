На курортах Египта снимают сетчатые заграждения от акул

На курортах Хургады снимают сетчатые заграждения, установленные ранее на пляжах с целью защитить туристов от акул. Необходимым снять сетки посчитали в египетском Институте океанографии, как передает Day.Az об этом сообщает almasryalyoum.com.

По мнению экспертов, на сети собираются водоросли, которые привлекают рыб, а это, в свою очередь, приманивает акул. Таким образом, данная мера оказывается контрпродуктивна.

В качестве более эффективных мер научный сотрудник Института океанографии Махмуд Маати назвал установку пятиметровых вышек для наблюдения за прибрежными водами, наличие скоростных катеров на каждом курорте и чипирование акул.