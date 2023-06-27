AZAL объявляет акцию на праздник Гурбан байрам: скидка 20% на все направления
"Азербайджанские Авиалинии" предоставляют 20-процентную скидку на авиабилеты в честь празднования Гурбан байрамы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Приобрести авиабилеты со скидкой можно с 28 июня по 2 июля. Предложение действует на авиабилеты в одну сторону или туда-обратно в период с 20 сентября по 20 декабря 2023 года.
Благодаря данной инициативе авиакомпании, пассажиры смогут заранее спланировать свой осенний отдых.
Скидка в 20% распространяется на все рейсы авиакомпании АЗАЛ, за исключением чартерных и код-шеринговых рейсов.
Приобрести авиабилеты со скидкой можно в кассах и у аккредитованных агентов "Азербайджанских Авиалиний", а также обратившись в колцентр авиакомпании по электронной почте [email protected].
AZAL поздравляет всех мусульман мира с праздником Гурбан байрамы, желает крепкого здоровья и благополучия. Пусть каждая молитва будет услышана и сбудутся желания.
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