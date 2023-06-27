AZAL объявляет акцию на праздник Гурбан байрам: скидка 20% на все направления

"Азербайджанские Авиалинии" предоставляют 20-процентную скидку на авиабилеты в честь празднования Гурбан байрамы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Приобрести авиабилеты со скидкой можно с 28 июня по 2 июля. Предложение действует на авиабилеты в одну сторону или туда-обратно в период с 20 сентября по 20 декабря 2023 года.

Благодаря данной инициативе авиакомпании, пассажиры смогут заранее спланировать свой осенний отдых.

Скидка в 20% распространяется на все рейсы авиакомпании АЗАЛ, за исключением чартерных и код-шеринговых рейсов.

Приобрести авиабилеты со скидкой можно в кассах и у аккредитованных агентов "Азербайджанских Авиалиний", а также обратившись в колцентр авиакомпании по электронной почте [email protected].

AZAL поздравляет всех мусульман мира с праздником Гурбан байрамы, желает крепкого здоровья и благополучия. Пусть каждая молитва будет услышана и сбудутся желания.