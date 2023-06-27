В Италии ищут туриста, нацарапавшего на стене Колизея свое имя

Правоохранительные органы Италии разыскивают молодого человека, который нацарапал на стене римского Колизея, археологического памятника I века, свое имя и имя своей спутницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник гостелевидение RAI.

По его данным, туристу, действия которого были сняты и опубликованы в соцсетях другими посетителями, грозит штраф в размере €15 тыс. и тюремное заключение на срок до пяти лет. Отмечается, что инцидент произошел на прошлой неделе. Нарушителям предъявят обвинения в порче культурных ценностей.

"Я надеюсь, что личность того, кто совершил этот акт в амфитеатре Флавиев, будет установлена, и он будет наказан в соответствии с нашими законами", - прокомментировал министр по делам культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Это не первый подобный случай. Многие туристы пытаются оставить свой "след" на стенах памятника цивилизации двухтысячелетней давности.

Колизей

Строительство Колизея началось при императоре Веспасиане в 70-71 годах. Открытие сооружения состоялось в 80 году, тогда же там прошли первые гладиаторские бои. Для этих целей арена использовалась с перерывами до развала Западной Римской империи в 476 году, затем начался ее упадок. Сначала амфитеатр служил местом погребений, позднее его превратили в крепость.

С наступлением эпохи Возрождения сооружение стали использовать в качестве источника стройматериала: весь мрамор, которым он был облицован, ушел на оформление дворцов знати Рима. В XVIII столетии Папа Римский Бенедикт XIV фактически спас Колизей от полного разрушения, освятив его в память о первых христианах, казненных там за свою веру императорами-язычниками. По католической традиции вокруг Колизея проходит Крестный ход вечером Страстной пятницы.

Этот древнеримский цирк остается одним из самых популярных туристических объектов мира и главным символом Рима. Его посещают более 7 млн человек в год.