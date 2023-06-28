Российский турист побывал в Баку и рассказал о своих впечатлениях

Российский тревел-блогер, побывавший в Азербайджане, рассказал, что граждане страны уважают и ценят русскую культуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, истинное отношение местных жителей к россиянам он раскрыл в личном блоге "TrueStory Travel" на платформе "Дзен".

По словам автора, в детских садах Баку нередко ставят спектакли по русским народным сказкам, а в переходах можно заметить картины по мотивах этих произведений. Кроме того, полки в библиотеках заставлены книгами отечественных авторов, заметил он.

"Второе, на что мы обратили внимание, - девять из десяти человек в Азербайджане прекрасно владеют русским языком. И это касается не только старшего поколения, но и молодежи", - пояснил турист свою точку зрения.

Блогер добавил, что в Азербайджане много русских школ. Помимо этого, местные тепло относятся к гостям из России, бесплатно кормят их и охотно идут на контакт.