Турист-вандал вырезал надпись на стене Колизея

Власти Вечного города начали розыск туриста-варвара, который использовал стену легендарного Колизея в качестве доски и вырезал фразу "Иван + Хейли 23" - подробности читайте тут. Его вандальные действия запечатлели камеры видеонаблюдения, а неравнодушные опубликовали ролик в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, об инциденте сообщило итальянское информационное агентство ANSA.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано пообещал найти и наказать путешественника, который посягнул на важную историческую достопримечательность и визитную карточку Рима. Турист неизвестной национальности нацарапал фразу на амфитеатре Флавиана, возраст которого почти 2.000 лет. Чиновник назвал сей жест "серьёзным, недостойным и признаком большой нецивилизованности". Он выразил надежду, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с законом. За этот скандальный эпизод нарушителю грозит штраф в размере $15'000 и тюремное заключение сроком на пять лет.

Высказалась и министр туризма Даниэла Сантанче. Политик пожелала, чтобы по отношению к нарушителю были применены такие меры наказания, "чтобы он осознал серьёзность своих действий". Она призвала уважать культуру и историю Италии: "Мы не можем допустить, чтобы гости нашей страны вели себя неподобающим образом и чувствовали себя безнаказанными".

Пользователи в соцсетях солидарны: действия молодого человека "тянут на статью". И действительно, как позднее пояснили власти, за этот эпизод вандалу грозит штраф в размере $15'000 и тюремное заключение сроком на пять лет. Вместе с тем комментаторы строили догадки, что означает посыл приезжего. Пользователи предположили, что Иван - это имя самого туриста, а Хейли - имя его возможной подруги, 23 - текущий год, а может, и возраст.

Как отметило издание, это уже четвертый случай подобной надписи на Колизее в этом году. При этом ранее стена одного из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до наших дней, не раз привлекала нездоровое внимание приезжих:

В 2014 году российский турист получил штраф в размере 20'000 евро и условный четырёхлетний тюремный срок за вырезку большой буквы "К" на стене Колизея.

В следующем году два американских путешественника вырезали свои имена на памятнике культуры, их тоже наказали.

В этом году Вечный город переживает небывалый бум путешественников, местные не перестают жаловаться на орды туристов. Итальянская туристическая организация Federtismo, поддерживаемая статистическим бюро ISTAT, заявляет, что уже сейчас, в июне, понятно: 2023 год станет рекордным по количеству туристов в Италии, турпоток превысит допандемийный уровень, который достиг пика в 2019 году.