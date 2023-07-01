Рекордсмен по числу полетов назвал способ получить бесплатные услуги на борту

Мировой рекордсмен по числу полетов назвал простой способ получить бесплатные услуги на борту. Его совет опубликовало издание The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что 69-летний консультант автосалона в Нью-Джерси Том Стукер (Tom Stuker) пролетел 23 миллиона миль - больше, чем любой человек в истории. Ради того, чтобы сделать путешествие на самолете более комфортным, американец посоветовал туристам имитировать знакомство с первым членом экипажа, которого встретят на борту.

По его словам, скорее всего, это будет старший бортпроводник. Опытный турист признался, что он всегда говорит ему или ей: "Я вас помню! В прошлый раз вы оказали мне прекрасную услугу. Я хотел бы еще раз поблагодарить вас". Стукер добавил, что это позволит получить "все виды бесплатных услуг" во время полета.

Еще один совет от рекордсмена по числу набранных миль - при посадке в самолет проверить в специальном приложении с картой салона наличие свободных кресел. Он пояснил, что пассажиры могут попросить стюардесс пересадить их на более комфортные места, если они будут не заняты. Таким образом можно бесплатно получить повышение класса обслуживания.

Кроме того, Стукер порекомендовал отказаться от привычки брать с собой багаж и ездить только с ручной кладью. "В каждом городе есть прачечные и магазины", - пояснил турист.