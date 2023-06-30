На Шри-Ланке изменили размер штрафа за просроченные визы

Власти Шри-Ланки изменили размер штрафа для туристов, у которых истек срок действия визы. Об этом сообщает Sri Lanka Mirror со ссылкой на бюллетень, выпущенный Министерством общественной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В документе говорится, что иностранцам, у которых окажется просрочена виза на 7-14 дней, придется заплатить 250 долларов. Для туристов, которые живут на острове с просроченной визой более 14 дней, штрафы увеличены до 500 долларов. Если же разрешение на въезд просрочено менее чем на семь дней, штраф платить не придется.

Кроме того, отмечается, что со всех путешественников с просроченными визами будет повторно взиматься визовый сбор. В случае неуплаты штрафа въезд в Шри-Ланку в следующий раз будет запрещен.