Пассажир попал в черный список авиакомпании за одно блюдо на борту самолета

Пассажир самолета авиакомпании Turkish Airlines попал в черный список из-за того, что съел на борту одно турецкое блюдо, которое называется ширдан. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Cumhuriyet.

Газета уточняет, что известный турецкий шеф-повар Мехмет Сур (Şırdancı Mehmet) летел в бизнес-классе из Газиантепа в Стамбул. Пассажир записал на борту видео, на котором он достает из-под своего поло завернутые в полиэтилен кусочки блюда ширдан и лимона, кладет их на тарелку с обедом, поливает мясо соком цитрусовых и ест.

Ролик, опубликованный в социальных сетях Сура, вызвал неоднозначную реакцию. Компания Turkish Airlines внесла шеф-повара в черный список на полгода на том основании, что его поступок нанес ущерб репутации бренда.