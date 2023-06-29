Туристам на Бали расскажут о правилах поведения с помощью QR-кодов

Приехавшим на Бали туристам расскажут о правилах поведения с помощью QR-кодов, которые разместили на специальных стойках в аэропорту. Об этом пишет Suara Denpasar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает издание, раньше свод правил "Что можно и что нельзя" (Do and Don't) был оформлен в виде брошюр, которые вкладывали в паспорта туристов. Теперь же путешественники смогут воспользоваться его цифровой версией. "На каждой стойке в аэропорту есть QR-код "Что можно и что нельзя". Каждый турист, въезжающий на Бали, должен его отсканировать", - пояснил глава иммиграционного офиса международного аэропорта имени Нгураха Рая Сугито.

Уточняется, что сейчас электронные инструкции доступны на трех языках. "Мы сделали QR-коды на английском, китайском и хинди, исходя из количества туристов из этих стран. Английский - это международный язык, который используют многие иностранные туристы", - пояснил глава иммиграционного отдела Балийского офиса министерства юстиции и прав человека Бэррон Иксан.