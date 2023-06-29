Названа самая распространенная ошибка пассажиров перед посадкой в самолет

Бортпроводник назвал самую распространенную ошибку пассажиров самолетов - полностью полагаться на бортовую развлекательную систему во время длительных перелетов. Своим опытом он поделился с CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эндрю Хендерсон (Andrew Henderson), работавший более 20 лет в американских авиакомпаниях, признался изданию, что он слишком часто видел, как людей подводила электроника на борту. "Да, в самолетах есть Wi-Fi, экраны и зарядные устройства. Но вы должны быть готовы к тому, что все это может сломаться", - предупредил Хендерсон.

Бортпроводник порекомендовал пассажирам перед полетом загружать на смартфоны приложения авиакомпании с развлечениями: играми, фильмами и сериалами, а также перед посадкой в ​​самолет полностью заряжать все электронные устройства.

Коллега Хендерсона Эссенс Гриффин (Essence Griffin) также отметила, что приложения важны для получения информации о путешествии. "Приложение сообщит вам о времени посадки. Если вы опаздываете, вы сможете проверить, состоится рейс вовремя или же вылет задержится. Вы сможете следить за изменениями мест, выходов на посадку, информацией о посадочных талонах и повышении класса обслуживания", - пояснила стюардесса.