Внесена ясность в вопрос об убытках туристического центра "Шахдаг".

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал директор туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов.

По его словам, указанный в отчете убыток в размере около 100 миллионов манатов является общим убытком с 2016 года по настоящее время.

"В эту сумму входят налоги и другие расходы. Отмечу, что если в 2021 году наш оборот составил 6,3 миллиона манатов, а полученные от государства средства - 13,9 миллиона манатов, то в 2022 году оборот составил 10,4 миллиона манатов. Это означает рост на более чем 65 процентов. Также в 2022 году выделенные государством субсидии составили 12 миллионов манатов. Это означает снижение на 14 процентов. Рост на 65 процентов годовых продаж, а затрат - на 37 процентов - очень хорошие показатели для нашей отрасли. Также, если в 2016 году оборот составил 3,1 миллиона манатов, то в прошлом году этот показатель превысил 7,3 миллиона, то есть на 235 процентов. В 2016 году выделенные государством средства составили 17,9 млн манатов. То есть из года в год доходы растут, а зависимость от государства снижается. Чтобы уменьшить убытки, мы стремимся увеличить наши доходы и уменьшить зависимость от государства. Я надеюсь, что мы достигнем этого в кратчайшие сроки", - сказал Наджафов.