https://news.day.az/tourism/1577292.html Названо число посетителей турцентра "Шахдаг" в прошлом году
Названо число посетителей турцентра "Шахдаг" в прошлом году
В прошлом году туристический центр "Шахдаг" посетило более 109 тысяч человек, в отелях было обслужено около 60 тысяч посетителей.
Об этом сказал директор туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов, сообщает в четверг Day.Az.
Он отметил, что в январе-июне этого года было принято около 70 тысяч гостей.
"Услугами отеля воспользовались 26 тысяч туристов", - сказал Наджафов.
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