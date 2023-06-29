Названо число посетителей турцентра "Шахдаг" в прошлом году

В прошлом году туристический центр "Шахдаг" посетило более 109 тысяч человек, в отелях было обслужено около 60 тысяч посетителей.

Об этом сказал директор туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов, сообщает в четверг Day.Az.

Он отметил, что в январе-июне этого года было принято около 70 тысяч гостей.

"Услугами отеля воспользовались 26 тысяч туристов", - сказал Наджафов.