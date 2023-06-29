Турцентр "Шахдаг" открывает летний сезон

29 июня в связи с открытием летнего сезона в туристическом центре "Шахдаг" был организован двухдневный медиатур.

Как сообщает в четверг Day.Az, целью медиатура является информирование общественности о работе, проводимой турцентром для развития летнего туризма, предлагаемых туристических продуктах и услугах.

В рамках медиатура была представлена презентация о деятельности и потенциале туристического центра.

Выступивший на мероприятии директор туристического центра Рустам Наджафов подробно проинформировал представителей СМИ о проводимых в турцентре работах по реконструкции и инфраструктурных работах, деятельности отелей и других туристических объектов на территории Центра, планах на будущее.

Он отметил, что главными целями являются продвижение Центра не только в плане зимнего туризма, но и в качестве круглогодично работающего туристического центра, а также увеличение числа местных и иностранных посетителей, повышение удовлетворенности клиентов, проведение рекламных кампаний внутри страны и за рубежом.

Наджафов отметил, что для широкого продвижения туристического центра за пределами страны ведется активная агитационная работа на международных выставках.

На мероприятии были даны ответы на вопросы представителей СМИ.

Представители СМИ ознакомились с канатными дорогами, аттракционами на территории турцентра.

Отметим, что на территории турцентра для посетителей действуют канатные дороги, доступны такие виды летних развлечений, как зиплайн, катание на квадроциклах, пейнтбол, офф-роуд туры, горный велосипед, хикинг, бобкарт и другие. В этом году здесь также создано озеро.

По статистическим данным, за 2022 год туристический центр "Шахдаг" посетили около 109 тысяч человек, а гостями отелей на его территории стали около 60 тысяч человек.