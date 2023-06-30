Азербайджан - лидер по росту спроса россиян среди зарубежных направлений

Лидером по росту спроса россиян среди зарубежных направлений в июне стал Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в исследовании аналитиков "Яндекс Путешествий".

"В июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года интерес к поездкам в Азербайджан вырос на 249%", - отметили они.

Среди причин таких показателей специалисты сервиса назвали ощутимое снижение цен на перелеты в эту страну летом текущего года. Так, в 2023 перелет в обе стороны в июне стоит дешевле на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Цены на бронирование отелей в Азербайджане остались в том же диапазоне, что и в 2022-м.