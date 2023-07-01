Шумным туристам на популярных курортах грозит крупный штраф

Любовь к громкой музыке на популярных курортах обойдётся туристу в дорогую цену - шумных туристов на пляжах будут штрафовать на сумму до 4 тыс. евро. Так позаботились о туристах на пляжах Португалии, где Национальное морское управление (AMN) приказало запретить использование громкоговорителей или другого портативного звукового оборудования, которое может мешать другим людям на пляжах, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

При этом в управлении призвали туристов сообщать о нарушителях. Все, кого при отдыхе будет беспокоить шум динамиков, могут обращаться к властям - заявляют в решении ведомства.

"Надзор возлагается на местные органы Национального морского управления и полицию или административные органы, компетентные в данном вопросе или области юрисдикции", - говорится в документе. Бороться с шумовым загрязнением предполагают штрафами, причем если с физических лиц, в том числе и туристов "сдерут" от 200 до 4 тыс. евро; то для организаций штрафы стартуют от 2 тыс. евро и далее доходят до сумм в 36 тыс. евро.

Размер зависит в основном от осведомленности. На первых раз туриста, привлечённого за превышение громкости, оштрафуют в размере 200 евро, а вот "злостному рецидивисту" придется готовить уже куда более серьёзные суммы.

Запрет объявлен в преддверии пикового туристического сезона в таких популярных районах, как Алгарве. На пляжи ежегодно приезжает миллион туристов только из Великобритании, а общее число иностранных туристов куда больше.