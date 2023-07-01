Стала известна информация о стрелявшем в аэропорту Кишинева

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана обвиняется в своей стране в похищении человека и скрывался от следствия. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана.

По ее данным, 23 июня 2023 года в Душанбе был похищен первый заместитель председателя "Ориёнбанка" Шухрат Исматуллоев, по этому факту было возбуждено уголовное дело и создана оперативно-следственная группа. "В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович, гражданин Таджикистана, <...> который после совершения данного преступления бежал в Республику Молдова через Турцию, чтобы в дальнейшем скрыться в странах Европейского союза", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, при пересечении госграницы Молдавии и попытке его задержания Ашуров, схватив пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов аэропорта Кишинева, застрелил двоих и взял в заложники нескольких лиц. "При проведении антитеррористической операции Ашуров Р. К. был ранен и задержан", - уточнили в ведомстве.