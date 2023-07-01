Стрельбу в аэропорту Кишинева не признали терактом

Стрельбу в международном аэропорту Кишинева в Молдове не признали террористическим актом. Об этом сообщили в генпрокуратуре страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева не является терактом, уголовное дело возбуждено по обвинению в убийстве", - заявил исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну.

Вечером 30 июня стало известно, что 43-летний иностранец, которого отказались пускать в страну из соображений безопасности, отобрал у полицейского в аэропорту Кишинева пистолет, после чего застрелил двух сотрудников правоохранительных органов и ранил одного пассажира. При задержании стрелявший получил ранение и был доставлен в больницу. В генпрокуратуре Молдовы заявили, что по законам страны ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

Устроивший стрельбу в аэропорту предъявил паспорт гражданина Таджикистана. Впоследствии выяснилось, что виновного в инциденте зовут Рустам Ашуров. По данным таджикистанской генпрокуратуры, он скрывался от следствия в странах Евросоюза.