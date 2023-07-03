Опубликован график туристических забастовок в Европе

Туристам, которые планируют прибытие или пересадки в некоторых крупных аэропортах Европы, рекомендуется перед поездкой проверять статус своих рейсов, поскольку они могут быть отменены или отложены из-за протестов персонала. Портал Schengenvisainfo опубликовал график забастовок в транспортной сфере, которые могут нарушить планы путешественников, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Рабочие по всей Европе недовольны высокими темпами инфляции, за которыми не последовало повышение заработной платы их работодателями. Это привело к забастовкам и, как следствие, к отмене и переносу рейсов. Туристы в таких странах, как Италия, Швеция, Испания и Германия, вероятно, столкнутся с последствиями акций протеста и неудобствами во время поездок.

Швеция

Шведский профсоюз работников транспортной отрасли призвал к забастовкам 3 июля, которые пройдут в аэропортах Стокгольм-Арланда, Стокгольм-Бромма и Гётеборг-Ландветтер. Пассажиры в двух последних аэропортах из списка, вероятно, не смогут вылететь вообще, поскольку забастовка, как ожидается, повлияет на всю работу, выполняемую сотрудниками службы безопасности. В то время как в Стокгольм-Арланда могут быть затронуты лишь сканеры багажа, поэтому путешественникам рекомендуется брать с собой только ручную кладь.

Если в течение определенного протестующими времени не будут достигнуты какие-либо договоренности относительно заработной платы, забастовки продолжатся 5, 7, 10 и 14 июля. Туристам рекомендуется учитывать это при планировании перелетов.

Италия

Ожидается, что итальянские авиакомпании, железнодорожные операторы и общественный транспорт совместно присоединятся к общей забастовке, которая сильно скажется на туристах. В пятницу, 7 июля, сотрудники общественного транспорта объявят 24-часовую забастовку, и везде - от поездов до паромов и метро - будут задержки и сбои в расписании.

Общественный транспорт перестанет работать с полуночи 6 июля до раннего утра 7 июля, а затем снова с 8:30 до 17:00, в результате чего у людей останется всего пара часов, чтобы пользоваться общественным транспортом. Кроме того, 7 июля наземный персонал в аэропортах, включая Фьюмичино в Риме, Мальпенса в Милане и Америго Веспуччи во Флоренции, также начнет бастовать, что приведет к задержкам.

Испания

Двухнедельная забастовка началась в испанских аэропортах 19 июня, когда Испанский союз пилотов авиакомпаний объявил о третьем раунде протестов сотрудников таких крупных перевозчиков, как Air Europa и Air Nostrum, управляемого Iberia. Это привело к отмене 20% рейсов и задержке рейсов, запланированных на этот день.

Забастовки в испанских аэропортах будут проходить каждые выходные до устранения разногласий руководства и сотрудников, но некоторое минимальное количество рейсов все же будет обслуживаться. Бортпроводники по закону обязаны выполнять определенный объем работы, несмотря на забастовки.

Германия

Переговоры о заработной плате с немецким профсоюзом EVG, который представляет интересы железнодорожников и транспортников, не увенчались успехом. Это привело к многочисленным забастовкам, которые, как ожидается, будут проводиться в течение года и повлияют на работу поездов Deutsche Bahn.

Официальных дат забастовок нет, но ожидается, что члены профсоюза проголосуют за бессрочную забастовку, которая может начаться в середине июля. Пилоты Lufthansa также могут объявить забастовку из-за разногласий по оплате труда, если их предложения будут отклонены.