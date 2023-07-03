В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 3 июля, произошла отмена и задержка 23 рейсов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, во Внуково перенесли вылеты 7 воздушных судов, 7 авиарейсов отменили. В Домодедово задержали 7 рейсов, в Шереметьево - 2.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не называется.