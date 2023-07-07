Что такое "солнечное отравление" и как от него уберечься?

Чрезмерная любовь к принятию солнечных ванн и пренебрежение средствами защиты может испортить вам отпуск. Об этом рассказали туристы, которые столкнулись с так называемым "солнечным отравлением".

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, на страницах Daily Mail, на печальном опыте одной британской туристки, пострадавшей на отдыхе в Испании, были названы симптомы этого кошмарного заболевания.

Как рассказала пострадавшая Эбби Леверсидж из Нортгемптона, она отдыхала на Лансароте и с нетерпением ждала возможности отдохнуть и загорать. Но уже на второй день "произошла катастрофа", когда туристка получила сильный солнечный ожог и заметила, что её лицо начинает опухать. В итоге отпуск был испорчен - лицо туристка вынуждена была прятать до конца поездки. "Мне пришлось ужинать в шляпе и солнцезащитных очках, я отказался снимать их, чтобы никто не видел моего лица. Я не могла находиться под прямыми солнечными лучами, я не могли пить алкоголь, что было очень печально, потому что я хотела пить свои коктейли по системе "все включено"", - рассказала туристка.

Но страшней всего было, по её словам, что она не знала, "когда это остановится и насколько плохо станет". "Я впервые поняла, что что-то не так, когда моё лицо по возвращении из аквапарка покраснело. Я было отмахнулась, но всё стало хуже. Сначала на лбу появились крошечные волдыри, потом лицо опухло, у меня начало течь из носа. Ночью я боялась ложиться спать, потому что могла проснуться с полностью закрытыми глазами или чувствовать себя очень плохо. Я никогда не слышала об отравлении солнцем, поэтому я не думала, что это может быть что-то настолько серьезное", - рассказала туристка.

В итоге ей пришлось прибегнуть ко всем солнцезащитным средствам, включая шляпы и солнечные очки, а также "перемещаться в поисках тени". "Но я была в шоке от того, насколько сильной была опухоль", - рассказала туристка. В аптеке ей дали "крем и антибиотики", рассказала туристка. В итоге сильная опухоль продержалась на её лице почти неделю - и теперь туристка считает, что должна "выполнить миссию по повышению осведомленности об отравлении солнцем".

"Многие люди отправляются в отпуск или даже выходят на солнце и не очень заботятся о своей коже или недостаточно повторно наносят солнцезащитный крем. Я была одним из таких людей, потому что считала, что "никогда не сгораю", и это было не так уж плохо. Но вот всего-то из-за небольшого солнечного ожога у меня случилось солнечное отравление", - рассказала туристка. При этом она считает, что ей повезло, она быстро выздоровела и вернулась к нормальной жизни. "Многим людям становится намного хуже", - уверяет она.

Как пояснили медики, солнечное отравление - это термин, используемый для тяжелого случая солнечного ожога, вызванного длительным воздействием УФ-лучей. В том числе его симптомами считаются болезненная красная кожа или даже волдыри. "В некоторых случаях это также может вызвать головную боль, лихорадку, отек, тошноту, головокружение и обезвоживание. У некоторых людей после пребывания на солнце в течение нескольких часов или до двух-трех дней может появиться жжение или зудящая сыпь, известная как полиморфная световая сыпь", - добавляют медики, отмечая, что это может случиться с каждым, кто долго находится на солнце без защиты. Использование солнцезащитного крема, солнцезащитных очков, шляпы и защитной одежды может защитить от реакции. Пострадавшим туристам рекомендуют избегать солнечных лучей, принимать холодный душ, пить больше безалкогольной жидкости и использовать лекарственные средства против солнечных ожогов.