Женщина-пилот перечислила самые неприятные ситуации на работе

Женщина-пилот неназванной иностранной авиакомпании пожаловалась, что не успевает пообедать в аэропорту за короткий промежуток времени между долгими рейсами. Она записала видео в TikTok, в котором перечислила другие неприятные ситуации на работе, на ролик обратило внимание издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

22-летняя Сабрина Джонсон (Sabrina Johnson) призналась, что она "небольшая жалобщица" и не так давно работает пилотом, чтобы столкнуться с серьезными проблемами. Но некоторые вещи все же ее расстраивают.

По словам Джонсон, интенсивная профессиональная подготовка лишила ее сил. "Обучение было тем, что я больше всего ненавидела в работе в авиакомпании", - посетовала она, добавив, что из-за пандемии этот процесс растянулся до четырех месяцев.

Кроме того, пилот призналась, что не любит краткосрочные ночевки между рейсами. "Например, когда у меня есть только 10 или 11 часов. И еще я ненавижу, когда нас задерживают на рейс - например, у меня было 15 часов, а осталось только 11", - рассказала Джонсон. Однако пилот подчеркнула, что ей все-таки нравится ее работа, поэтому она создает о ней контент в соцсетях.