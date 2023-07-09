Авиакомпания предлагает 1600 долларов пасажирам, чтобы они не летали

Компенсацию в размере $1'600 каждому туристу за то, что он сойдёт с рейса, начала предлагать американская авиакомпания Delta Air Lines.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, подробности о том, кому дадут внушительную сумму денег за отказ лететь американскими авиалиниями, рассказало издание Newsweek.

Delta Air Lines - одна из последних авиакомпаний, которая предлагает компенсацию пассажирам, вынужденным покинуть свой рейс, согласно недавним видеороликам, ставшим вирусными на платформе TikTok.

Согласно видеоролику, опубликованному в TikTok спортивным журналистом Натали Боде из Атланты, несколько пассажиров на рейсе Delta хватали свои вещи и покидали самолёт, получив предложение компенсации в размере $1'600 на человека. По словам автора материала, она никогда раньше не видела людей, которые так решительно выходили из салона.

В другом вирусном ролике, опубликованном адвокатом с именем Симона, видна реакция туристов о предложении взять деньги освободить места за $1'300. Случай произошёл несколькими днями ранее на борту авиалайнера, вылетающего из нью-йоркского аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди. Занявшие свои места путешественники вскочили с мест, взяли вещи и направились к выходу. В ролике была слышна следующая информация: "Пассажиры рейса 5637 Delta в Коламбус, мы все еще ищем 3 добровольцев (для полёта рейсом следующего дня). На данный момент мы предлагаем $1'300".

Вот какой комментарий изданию дал представитель Delta: "Возможность предоставить компенсацию добровольцам за более поздние рейсы, когда рейс заполнен, расширяет возможности наших сотрудников заботиться о клиентах и обеспечивать своевременный вылет".

Почему пассажиров снимают с рейсов непосредственно перед взлётом?

Наиболее частая причина - так называемая "практика столкновения" туристов. Это ситуация наступает, когда на рейс заявлено больше пассажиров, чем имеется свободных мест в самолёте. "В большинстве случаев авиакомпании правильно прогнозируют "неявку" туристов, и всё проходит гладко. Но иногда пассажиры сталкиваются с проблемами в результате практики перепродаж мест", - привело издание пояснения специалистов из Министерства транспорта США.

Согласно статистике, у перевозчика Delta Air Lines было наибольшее количество отказов в посадке по доброй воле туристов - с января по март это 29.893 человека. Данные взяты из последнего отчёта о потребителях авиаперевозок от ведомства, опубликованного в июне. Уточнялось также, что исследование было основано на данных "всех авиакомпаний США, на долю которых приходится не менее половины процента общих доходов от регулярных перевозок внутри страны, плюс любых фирменных партнеров по код-шерингу".

Помимо Delta Air Lines, American Airlines, Southwest, United и Spirit также вошли в список авиакомпаний в США с наибольшим количеством отказов в посадке путешественникам.

Практика добровольного отказа от посадки: компенсация и права пассажиров

Согласно Департаменту транспорта США, перевозчики должны сначала попросить туристов добровольно уступить свои места в обмен на компенсацию, прежде чем выгонять их с рейса. Компенсация может предоставляться в виде денег или ваучеров. "Нет ограничений на сумму денег или ваучеров, которые может предложить авиакомпания, и пассажиры могут свободно договариваться с авиакомпанией", - поясняли ранее в ведомстве.

Если авиакомпания не может найти достаточное количество добровольцев, они могут выбрать пассажиров на своё усмотрение, которые должны уступить свои места - это "принудительный отказ в посадке". В министерстве и на этот счёт есть правило: "Хотя для авиакомпаний законно невольно снимать пассажиров с перепроданного рейса, когда не хватает добровольцев, авиакомпания несёт ответственность за определение своих собственных приоритетов справедливой посадки".

Взамен высадки человека с рейса авиакомпания обязана выплатить ему компенсацию в следующих случаях:

Пассажир имеет подтвержденное бронирование.

Турист зарегистрировался на рейс вовремя.

Пассажир прибыл к выходу на посадку к назначенному времени.

Авиакомпания не может доставить путешественника в пункт назначения в течение одного часа после первоначального времени прибытия рейса.

Впрочем, в определённых случаях путешественники не имеют права на компенсацию, даже если их невольно сняли с рейса. Это может быть связано с ограничениями по весу самолёта или с пересадкой на рейс с лайнера меньшего размера по соображениям безопасности или эксплуатации. За кратковременное ожидание авиакомпании в США предлагают до $775, а за длительные - до $1550.

Но вернёмся к видеоролику, который ранее опубликовала адвокат Симона. Автор материала уточнила, что авиакомпания Delta сначала предложила желающим $800 компенсации, но никто не принял это предложение. Позже сумма была увеличена до $1'300 и появилось как минимум два человека, которые решили, что лететь в пункт назначения в этот день им необязательно.