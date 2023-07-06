У Азербайджана и Непала большой потенциал для сотрудничества в сфере туризма

В четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Непала Нараяном Пракашем Саудом в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения, передает Day.Az со ссылкой на МИД.

На встрече было высоко оценено председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Подчеркнута важность проведения политических консультаций между двумя странами, развития отношений между соответствующими учреждениями двух стран в рамках как двусторонних, так и многосторонних площадок, а также наличие большого потенциала сотрудничества в сфере туризма.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.