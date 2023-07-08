Туристов в Тайланде предупредили

В эти выходные погода снова не порадует отдыхающих в Таиланде - туристов и местных жителей Тайский метеорологический департамент (TMD) "осчастливил" традиционным предупреждением - почти на всей территории страны ожидаются проливные дожди, подтопления, шторма на море и прочие "прелести" дождливого сезона. Другими словами - Таиланд снова накроет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, туристов отдельно предупредили, что в Андаманском море высота волн достигает 1-2 метров, а в случае грозы высота волн может превышать 2 метра. Аналогично и в Сиамском заливе. В итоге всем плавсредствам настоятельно рекомендуется путешествовать с осторожностью и избегать районов с грозовыми ливнями в этот период, а туристам - быть осторожными на пляжах и не рисковать.

Грозы при этом ожидаются почти по всей территории страны, в том числе в Чиангмае, Бангкоке и на всём побережья страны. Так продлится до 12 июля из-за преобладающего умеренного юго-западного муссона над Андаманским морем. Туристов просят также "остерегаться опасностей, связанных с проливными дождями и накоплением дождя, которые могут вызвать внезапные наводнения" и в целом путешествовать с осторожностью.