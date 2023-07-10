https://news.day.az/tourism/1580014.html Рейс Стамбул - Хошимин экстренно сел в Баку
Рейс Стамбул - Хошимин экстренно сел в Баку
Капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Стамбул - Хошимин, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту. Самолет Airbus A350 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 06:52 по местному времени.
Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник.
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