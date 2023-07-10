На популярном курорте новые штрафы

Радикальные меры в виде штрафов за резервацию пляжных мест анонсировали власти популярного испанского курорта Бенидорм, сообщила британская газета Expres, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Курортный городок столкнулся с ожесточёнными спорами о резервации мест на пляжах, что вызвало негодование в социальных сетях. Жители да и культурные отдыхающие недовольны тем, что пляжи переполнены загораяющими, которые ранним утром занимают лучшие места прямо у воды и возвращаются на побережье лишь через несколько часов.

Согласно заявлению местного совета Бенидорма, стало обычной практикой не только у бассейна, но и на пляжах, когда отдыхающие раскладывают свои полотенца, зонтики и шезлонги, чтобы "зарезервировать" себе лучшие места. Для некоторых это стало уже своеобразным "ритуалом", и они даже используют коляски и тележки для покупок, чтобы отгородить себе участок на пляжной полосе и никто другой не мог претендовать на него.

Местный совет заявил, что проблема резервации мест есть сразу на всех пляжах курорта - везде ситуация в целом напоминает желание занять "первый ряд".

Многочисленные обеспокоенные туристы не раз выражали своё негодование по этому поводу, заявляя, что подобное сводит их с ума. А член совета по пляжам Моника Гомес сообщила следующее о "войнах за лежаки": "Мы серьёзно воспринимаем эту проблему и принимаем меры для ее решения".

Что придумали власти?

Чиновники курорта объявили первые шесть метров от воды до песка запретной зоной для лежаков и прочей пляжной атрибутики. Эта территория должна быть всегда свободна для купающихся и желающих свободно прогуливаться вдоль береговой линии. О сумме штрафов пока не сообщалось.

Совет Бенидорма также наделил местных жителей правом голоса и позволил им убирать занятые в неположенных местах полотенца, лежаки, зонты и другие вещи. Впрочем, как уточнялось, местные уже берут инициативу в свои руки, порой очищая пляжную территорию, если в обозначенном пляжным инвентарём месте никто не появляется в течение нескольких часов.

Однако не все туристы согласны с решением властей. "Почему мне следует беспокоиться? Позвольте людям вставать рано и занимать места, где они хотят", - возмущались они.