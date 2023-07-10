Совместить полезное с приятным мечтают все, без исключения. Особенно, если речь идет о двух важнейших сферах нашей жизни - здоровье и отдыхе, особенно учитывая весенний авитаминоз и обострение многих заболеваний.

Согласитесь, что может быть лучше - расслабляться в условиях комфорта и высокого сервиса, одновременно укрепляя организм!

И если раньше, за подобными условиями приходилось выезжать за пределы страны, то сейчас, в Азербайджане можно отдохнуть и восстановить здоровье на мировом уровне.

И главное, выбор достаточно широк - сегодня мы представляем вашему вниманию 5 лучших отелей нашей страны, в которых можно отдохнуть, и не только.

Lankaran Springs Welness Resort

Расположенный в живописном уголке города Ленкорань, который никого не оставляет равнодушным, отель, помимо SPA и развлечений, предлагает медицинские пакеты для эндокринологических, гинекологических, неврологических, дерматологических и кардиологических заболеваний, а также оздоровительные программы с целебной минеральной водой Истису.

www.lankaransprings.az

Qalaalti Hotel&Spa

Этот замечательный отель, известный, в первую очередь, своим великолепным открытым бассейном на склоне горы, предлагает программы для лечения актуальной в весенний сезон аллергии, болезней желудочно-кишечного тракта и двигательного аппарата. Также в отеле можно приобрести пакет "Красота" (дорогие женщины, пора готовиться к лету!), и улучшить здоровье с помощью лечебной воды Нафтсу.

www.galaalti.az

Chinar Hotel&Spa Naftalan

О пользе нафталановой нефти знают все - ее ценность могла бы поспорить с ценностью обычной нефти, а истории о чудесных исцелениях после волшебных ванн, ходят из уст в уста. Она лечит кожные и гинекологические заболевания, проблемы с суставами и мышцами, болезни периферических нервов и сосудов - список огромный. Оздоровительные предложения отеля включают широкий спектр от псориаза до остеохондроза, но можно выбрать просто расслабляющий оздоровительный отдых или программу "Антистресс", которая, пожалуй, необходима каждому.

www.chinarhotel.az

Garabagh Resort&Spa Naftalan

Еще один отель в Нафталане, в котором можно воспользоваться различными программами лечения нафталановой нефтью. Здесь вы, кроме прочего, найдете общий оздоровительный курс, курс по укреплению иммунитета (необходимого после зимнего сезона), и альтернативные программы лечения.

www.garabaghotel.az

Gashalti Health Hotel Naftalan

Ну, и третий комплекс в Нафталане, который специализируется на болезнях суставов: тут вы значительно улучшите показатели артрита, артроза, остеохондроза и подагры. Теперь вам остается только выбрать!

www.gashalti.az

Отдыхайте, укрепляя ваше здоровье, ведь это самое ценное, что у нас есть!