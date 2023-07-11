Вслед за изысканным трёхразовым питанием и высококлассным обслуживанием на борту самолётов теперь ушла в историю эра щедрых подарков от зарубежных авиакомпаний для туристов. О самых популярных видах былых презентов рассказала британская газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Раньше отсутствие развлекательных экранов и предварительно загруженных видео на планшеты означало, что туристам приходилось занимать себя чем-то, чтобы скоротать время, поэтому перевозчики одаривали путешественников разнообразными брендированными подарками. Так, одним из популярных предметов, распространяемых во время полёта, были игральные карты. Они были особенно популярны в качестве подарка в 20-е годы прошлого века. Они были не только средством развлечения, но и рекламой для авиакомпаний после того, как туристы покидали авиалайнер.

Историк Дейв Хофмайстер отметил, что расцвет популярности игральных карт, вероятно, пришёлся на 1950-е, 60-е и 70-е годы XX века. "Я не уверен, когда появилась коллекционная часть, но я предполагаю, что некоторые люди просто собирали их, чтобы вести хронику своих поездок по всему миру", - отметил он.

Например, коллекционер Уэйн Мур утверждал, что у него есть около 30 разных колод карт с городской тематикой, выпущенных американской авиакомпанией Delta. Кроме того, на площадке eBay можно найти разнообразные наборы игральных карт, включая юбилейные коллекции, посвященные 55-летию существования компании, датируемые 1979 годом.

Но теперь авиаперевозчики больше не используют подобные виды рекламы. Несмотря на то, что некоторые игральные карты всё еще можно найти в обращении, подобные промоакции стали редкостью. Вместо этого авиакомпании сконцентрировались на других формах развлечения и комфорта для своих пассажиров.

Однако коллекционеры и ностальгирующие путешественники, в распоряжении которых есть старые игральные карты авиакомпаний, всегда могут насладиться старыми брендированными колодами. Известно, что большинство авиакомпаний, раздававших их, были американскими - American и Delta. Некоторые другие перевозчики, включая British Airways и Air New Zealand, также имели свои собственные колоды карт.

Британский перевозчик British Airways до некоторых пор предлагал своим пассажирам игральные карты под названием "История пассажирских рейсов", где на каждой карточке изображены различные виды самолётов - от самых ранних до современных. До недавнего времени Delta выпускала карты с различными тематическими изображениями, связанными с пунктами назначения.

Среди коллекционных игральных карт выделяются и те, которые выпускала авиакомпания Braniff Airlines, действовавшая под торговой маркой Braniff International Airways - ныне упразднённый американский перевозчик, существовавший с 1928 по 1982 годы. "Рубашки" этих карточек были разработаны дизайнером Александром Джирадом и содержали переводы популярных туристических фраз с испанского и португальского на английский язык, например: "Могу я взять это с собой в самолет?" и "Мне нужен номер на ночь".