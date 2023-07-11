В Турции всех предупредили о страшной жаре

10 и более "крайне жарких" дней ожидают Турцию в этом сезоне - как раз по середине лета. Всех, в том числе и туристов, предупредили о страшной жаре в 50°C. Также турецкие эксперты дали советы, как быть в случае такой погоды и чего ни в коем случае нельзя делать в жару, особенно непривычным северянам, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как заявил местным СМИ директор Исследовательского центра климатической политики Университета Богазичи Левент Курназ, 2023 год будет самым жарким годом, который когда-либо жило человечество. "Мы, скорее всего, побьем рекорд самой высокой температуры в Турции. До сих пор мы видели 49,1 градуса, я думаю, мы легко увидим выше 50 градусов. Я ожидаю, что в этом году у нас будет еще около 10-12 рекордных дней", - озвучил он свой прогноз на ближайший сезон.

При этом другие эксперты отмечают, что "рекорды" турция будет ставить и дальше. "У нас велика вероятность продолжительных периодов высоких температур. Особенно южная половина Турции, вероятно, будет теплее, чем в среднем в долгосрочной перспективе", - отметил член правления Центра исследований и внедрения политики и изменения климата Университета Богазичи Мурат Тюркеш. Он добавил, что судя по всему Турцию из-за изменений климата ждёт череда "очень жарких и очень сухих" лет.

Также эксперт отдельно подчеркнул, что тепловые волны особенно сильно влияют на больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и нарушениями кровообращения, также в зоне риска беременные женщины, пожилые люди и дети. Советы для групп риска - в том числе и среди туристов - дал президент Bingol Health Services Сефер Озген. Он призвал их не выходить на улицу с 10 до 16 часов, избегать ношения синтетической одежды, а также одежды тёмных тонов и отдать предпочтение светлым натуральных тканей, а также пользоваться солнцезащитным кремом. Кроме того, эксперт призвал всех - и особенно туристов на "всё включено" - в такую погоду быть умеренными в еде, избегать тяжелой и жирной пищи, особенно в дневные часы, а также алкоголя и сигарет. А вот за потреблением безалкогольной жидкости стоит следить отдельно - оно должно быть увеличено.

"О тепловом ударе, кроме очевидной потери сознания, свидетельствуют такие признаки как головные боли и слабость. В таком случае пострадавшего нужно перенести в затененное место, приложить холодные компрессы и обязательно напоить соленой или подслащенной воду, если это возможно. Потому что если потеря соли и сахара будет слишком большой, это может вызвать необратимые заболевания почек и сердца", - добавил эксперт. При этом при высокой температуре и потере пострадавшим сознания, он рекомендовал срочно вызывать скорую.