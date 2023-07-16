Туристка «онемела», а море «покраснело» после того, как акула оторвала кусок ее ноги

Очередная туристка пострадала от мощных челюстей акулы на отдыхе. На этот раз атака произошла не в Египте, а недалеко от Галапагосских островов в восточной части Тихого океана. Хищник оторвал кусок плоти от её правой ноги, поэтому море "покраснело". Пострадавшая выжила, но пока ждала помощь, "онемела". Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, об этом сообщила британская газета Daily Star.

Инцидент произошёл у острова Москера во время подводного плавания. Жертвой стала 42-летняя американская туристка Делия Ириарте. "Это было похоже на удар, поэтому я сначала не поняла, что произошло, - рассказала пострадавшая, медсестра по профессии. - Когда я обернулась, то увидела, что было много крови. К тому времени, как мы добрались до пляжа, я уже чувствовала себя онемевшей. Я знала, что это за рана, я видела, что она глубокая, и понимала, что теряю много крови". Кроме того, американка сообщила, что на самом деле даже не заметила акулу, которая напала на неё.

Пострадавшую доставили с острова Санта-Крус на остров Сан-Кристобаль, а затем в материковый город Гуаякиль при помощи военного самолёта. Медики выразили опасения за жизнь туристки, но, к счастью, путешественница выжила и после операции находилась в сознании. Ренато Пачеко, врач больницы Республики Эквадор, сообщил прессе следующее: "Состояние пациентки стабильное, она в сознании, ей сделали операцию на правой ноге. Она не потеряла ногу". По словам врачей, Ириарте ни разу не теряла сознания или подвижности ноги на протяжении всего ужасного испытания.

На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, что у пострадавшей наложены швы в районе колена и женщина разрабатывала правую ногу под присмотром врача после операции по спасению конечности.

Справка: Галапагосские острова, находящиеся примерно в 965 км от побережья Эквадора, уже сталкивались с нападением хищников. Например, в 2018 году британского бизнесмена Эндрю Ньюмана атаковала акула длиной 3.5 метра около острова Санта-Фе. Он сумел выжить, нанеся удар акуле по голове камерой GoPro - так он смог выбраться из её челюстей. Стоит отметить, что вблизи архипелага обитает несколько видов акул, включая большие белые, тигровые и галапагосские акулы. Все они опасны для человека.