Египетский «пляж смерти» вновь открывается после трехлетнего перерыва

Один из популярных пляжей в египетской Александрии - получивший зловещее прозвище "пляж смерти" - открылся после трехлетнего перерыва. Как уверяют местные власти, пляж пережил существенную реновацию, причем в правилах купания теперь вводятся строгие ограничения. Кстати, приехать на отдх в Александрию могут и русские туристы, правда им эксперты советуют в основном другие курорты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, пляж в Аль-Аджами, официально известный как Палм-Бич, но прозванный "пляжем смерти", заработал свое мрачное прозвище из-за огромного количества несчастных случаев на воде с летальным исходом. Их всплеск вынудил египетские власти закрыть пляж три года назад. Подходы к пляжу были перекрыты колючей проволокой с угрожающими табличками, что пляж закрыт по распоряжению прокуратуры и вход на него строго запрещен, причем заграждения протянулись более, чем на 1600 метров.

И вот пляж снова открывают - пообещав туристам новые правила безопасности, полевой надзор и соблюдение стандартов, установленных Египетской федерацией дайвинга и спасателей. Как заявил местным СМИ Мохамед Абдель Разек, глава центрального управления по туризму и курортам, власти приказали разместить спасательные средства, такие как водные мотоциклы, в воде, а не на берегу, а вдоль береговой линии расположить спасателей. Также вводятся строгие ограничения на плавание за пределами специально отведенных мест. "При необходимости мы принудительно удалим любого, кто нарушит эти правила, чтобы защитить жизни", - добавил он.

"В преддверии лета 2023 года Центральное управление по туризму и курортам в Александрии объявило о повторном открытии Палм-Бич, установив все требования для обеспечения безопасности посетителей. Меры включают в себя сертифицированных спасателей, размещенных как на волноломах в море, так и на сторожевых вышках на пляже, и группы, патрулирующие песчаный берег. Кроме того, три или четыре гидроцикла должны были постоянно находиться в море, чтобы обеспечить длину пляжа. Также были предоставлены спасательные средства, утвержденные нормативными стандартами. Вдоль пляжа распределены четыре пункта скорой помощи", - также отчитались власти.

Напомним, что именно побережье Александрии популярный курорт у местных туристов - и именно потому российским туристам его не особо рекомендуют. У местных жителейодин из самых бюджетных вариантов отдыха - это Александрия, город на севере Египта, который тянется на много километров вдоль побережья Средиземного моря. "Летом в Александрии возникает ощущение, что людей стало раз в 5 больше. Пляжи полностью забиты", - пишет российский блогер. Причем по её словам существуют не просто туры на пару дней, но даже "туры одного дня" из окрестных деревень - утром туристов привозят, на закате увозят обратно. Издержки такой популярности очевидны - это совсем не тот Египет, который знают наши туристы и "пляжи в Александрии у наших людей вызывают недоумение", как пишет блогер. "Во-первых, там нет лежаков - только пластиковые стульчики. Во-вторых, людей так много, что можно понять смысл выражения "яблоку негде упасть". Многие приезжают со своим продуктовым запасом - кастрюльками макарон, махши... Женщины, естественно, купаются в закрытых купальниках или даже просто в одежде. Другие варианты здесь допустимы только на закрытых частных пляжах. Купаются только у кромки воды (большинство египтян плохо плавают и боятся воды). Море на городских пляжах не очень чистое, да и на песке много мусора", - поясняет блогер.

Более высококлассный вариант - северное побережье или египетская "Средиземноморская Ривьера", которая тянется до самой границы с Ливией. "Здесь есть отели - конечно, не так много, как в Хургаде и Шарме, но есть. И в основном это хорошие "пятерки". Правда, сезон длится не круглый год, как на Красном море, а примерно с апреля-мая до сентября-октября", - рассказывает блогер. По ее словам, эти места "подходящий вариант для среднего класса и выше".

Среди известных курортов она называет Эль Аламейн и Марса-Матрух. "Эль Аламейн пока мало известен российским туристам (большинство о нем даже не слышали), но это очень перспективное место в плане туризма. Пока курорт достраивается и активно развивается. Эль Аламейн - курорт премиум класса, который называют египетскими Мальдивами за белоснежный песок на пляжах. Здесь есть шикарные отели, набережная (Марина), рестораны, ночные клубы - все, что нужно для отдыха. Когда его отстроят полностью и если смогут привлечь состоятельных клиентов - возможно, это будет курорт номер 1 для египетского хай класса", - поясняет блогер.