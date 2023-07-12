Чем не пользоваться в самолете?

Профессиональная стюардесса из Майами раскрыла тайну своих туалетных привычек на борту самолёта и призвала туристов перенять их. В частности, она не советовала пользоваться туалетной бумагой, поскольку рулон висит рядом с унитазом и всегда заляпан фекалиями и другой грязью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, ценными советами о путешествиях и "воздушными" лайфхаками она поделилась на своей странице в TikTok.

В одном из своих новых видеороликов бортпроводница Бренда Орел рассказала, что решила навсегда забыть о туалетной бумаге в полёте. По её словам, внезапная турбулентность может стать причиной того, что пассажиры оказываются запертыми в туалете, что может вызвать некоторые неудобства.

"Возьмем, к примеру, маленьких мальчиков, которые целятся и стреляют - они как будто стреляют во все стороны, и часто попадают на туалетную бумагу", - пояснила причину своего отказа от пользования туалетной бумаги на борту стюардесса.

Чтобы избежать необходимости использовать влажную туалетную бумагу, специалист предпочитает брать салфетки для рук вместо обычного рулона, так как обычно они находятся вне пределов самого туалета и всегда остаются чистыми.

Перечислим, что ещё порекомендовала туристам опытная стюардесса:

Не использовать карманы на креслах. За время своей работы в небе она с удивлением обнаружила, что они "грязнее, чем туалеты, грязнее, чем сиденья, грязнее, чем столики с подносами". "Уборщики просто приходят и выносят мусор, поэтому на этих поверхностях накапливаются все микробы, карманы регулярно не протирают и не дезинфицируют, в то время как туалеты регулярно чистят и обрабатывают", - объяснила она.

Брать на борт "правильные вещи". Бортпроводница подчеркнула важность правильного оснащения для комфортных перелётов. Так, она всегда берёт с собой увлажняющий крем для защиты кожи от сухости во время полётов, компрессионные носки для улучшения кровообращения и предотвращения отёков и духи, так как график работы стюардессы может быть непредсказуемым. Кроме того, в её сумке всегда есть увлажняющий спрей и гель для волос.

Всегда иметь средство защиты от ультрафиолета. Сотрудница авиакомпании всегда возит с собой солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты, так как полёты на больших высотах могут увеличить риск воздействия ультрафиолета.

Не шутить о террористической деятельности. "Даже если шутка вам кажется смешной, она неприемлема на борту самолёта. Мы не можем оценить, насколько вы серьёзно настроены. Если вы продолжаете упоминать о бомбе, перевозке опасных веществ или совершении подобных действий, вас могут включить в чёрный список и запретить летать", - добавила она.

Помимо этого, эксперт напомнила о минимальном времени между рейсами. Если турист летит с пересадкой, то надо закладывать в график не менее двух часов между различными этапами путешествия на внутренних рейсах и три часа на международных: "В авиации единственной постоянной является изменение, поэтому существует высокий риск того, что один из ваших рейсов будет задержан".