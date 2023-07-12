Туристы застряли в горах Индии

В горной местности индийского штата Химачал-Прадеш 15 российских туристов оказались заблокированы из-за наводнений, которые начались после сильных дождей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом пишет агентство ANI.

По словам начальника полиции штата Сатвант Атвал Триведи, россияне сейчас находятся в населенном пункте Касол. Эту информацию правоохранительные органы получили от посольства РФ в Индии.

"Мы пытаемся установить с ними (туристами) контакт. Как только нам это удастся, мы проинформируем посольство об их самочувствии", - сказала она.

Также местные СМИ со ссылкой на индийскую полицию сообщают, что туристов уже начали эвакуировать. Они находятся в безопасности.

Напомним, что сильные дожди начались на севере Индии 8 июля и не заканчиваются до сих пор. В результате выпадения обильных осадков погибли не менее 100 человек, некоторые населенные пункты затопило, а дороги размыло.