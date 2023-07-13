Смертельная жара накрывает популярные курорты

"Жара уже собирает свои первые жертвы", - заявило Метеобюро Италии, констатировавшее, что на южную Европу движется "волна пекла" до +48 градусов. Пока на курортах Италии и Испании "зашкалило" всего за +40. Впрочем, отмеченные жертвы жары пока не похожи на туристов, хотя случаи теплового удара в очередях к известным достопримечательностями уже наблюдаются, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В частности, пришлось откачивать туристку возле Колизея - она потеряла сознание, стоя в очереди на вход солнечным днём, когда температура достигла +36. Дело, к счастью, обошлось первой помощью. Однако, по данным итальянцев один мужчина уже погиб в Северной Италии - однако на рабочем месте, он занимался ремонтом дорог, и ещё один летальный исход - также с фермером - зафиксирован в испанской Севилье.

"Их смерть была связана с рекордными температурами, наблюдавшимися на здесь в последние несколько дней. Испания, Италия, Португалия и Франция уже несколько дней находятся в тисках сильной жары, при этом в некоторых районах палящая температура поднимается выше 40°C", - заявляют итальянцы. Они также предупреждают, что на "курортное" Средиземноморье движется волна ещё более сильной жары - а температуры за 40 придут и в страны, "менее привыкшие к жарким температурам".

По их заявлениям туристам стоит ожидать "воздействия на здоровье" высоких температур, а также велик риск возникновения лесных пожаров. Туристов из северных стран призывают не выходить на солнце в пик его активности, а также всегда носить с собой воду.