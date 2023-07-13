Российская авиакомпания запускает новые рейсы в Азербайджан

Российская авиакомпания "Red Wings" с 28 июля запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку, сообщает в четверг Day.Az.

Согласно расписанию авиакомпании, полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Время вылета по понедельникам из Екатеринбурга - 12:55 с прибытием в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 15:10, в обратном направлении самолет будет вылетать в 16:00 с прибытием в аэропорт Екатеринбурга в 20:15, а по пятницам из Екатеринбурга - в 16:30 с прибытием в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 18:45, в обратном направлении самолет будет вылетать в 19:35 с прибытием в аэропорт Екатеринбурга в 23:40.

Время для каждого аэропорта указано местное.

Напомним, что пассажироперевозки в Азербайджане в январе - мае 2023 года превысили 742,8 миллиона человек, что на 19 процентов превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

Большая часть пассажиров (87,1 процента) была перевезена автотранспортом, 12,4 процента - метрополитеном, 0,5 процента - другими видами транспорта.