Не делайте этого со своими драгоценностями

Отправляясь на курорт, следует снять все кольца и оставить дома - такую рекомендацию дал туристам эксперт по ювелирным изделиям Бен Робертс со страниц издания Express.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, причина - не воровство, а проблемы с телом, которые появляются из-за жаркой погоды.

"Если вы этим летом поедете за границу, то чаще всего там будет гораздо жарче, чем в северных странах, и многие из нас забывают о воздействии жаркой погоды на организм. Наши пальцы могут довольно сильно распухнуть, когда становится жарко, что делает ношение колец практически невозможным", - отметил специалист и посоветовал туристам, не желающим отдыхать без украшений заменить кольца на другие украшения, например, на браслеты.

Ювелир также подчеркнул важность принятия мер безопасности при путешествии с ценностями: путешественникам следует сделать фотографии своих украшений и вещей перед отъездом и составить "опись" всех вещей, которые они решили взять с собой в поездку. "Иногда из-за чистого невезения наш багаж может быть потерян или даже просмотрен другими. Убедитесь, что вы знаете, что вы упаковали - это отличная "квитанция" на случай, если с вашим багажом случится что-то плохое", - посоветовал он. Также следует перевозить ценные вещи в ручной клади, на случай если чемоданы, сданные в багаж, пропадут.

Кроме того, чтобы избежать проблем на контроле безопасности в аэропортах, Робертс рекомендовал носить легкосъёмные предметы и прокладывать аксессуары с длинными цепочками через соломинку, т.к., во-первых, запутавшаяся цепочка может сильно расстроить отдыхающего, во-вторых, это может сэкономить время и нервы в аэропорту. "Прохождение контроля безопасности может быть быстрым и напряженным процессом. Каждый аэропорт индивидуален, но в большинстве случаев вас попросят снять с себя ваши украшения, обувь и аксессуары. Но если будет много аксессуаров, потом это всё быстро надеть не получится", - отметил эксперт.