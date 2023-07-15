Эти четыре действия в самолете доставят проблемы для туристов

Список действий, которые сразу могут привести к проблемам для туристов в самолёте, обнародовала британская газета The Sun со ссылкой на комментарии стюардесс. Всего авиаэксперты выделили четыре пункта, которые вызывают подозрения экипажа, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Стюардессы гораздо более проницательны, чем вы думаете. На самом деле, большая часть нашей работы заключается в мониторинге всего, что потенциально может стать угрозой на борту, поэтому мы готовы бороться с этим, если/когда это возникнет, а не подавать напитки и еду, - заявила одна из стюардесс. - Мы обучены следить за передвижениями и поведением путешественников, особенно тех, кто начинает вести себя немного странно".

Первое - частые походы одних и тех же людей к кабине пилотов.

По словам стюардессы, такое поведение может быть рассмотрено как подозрительное. "Если вы часто приближаетесь к кабине пилотов, мы сочтем это подозрительным", - объяснила бортпроводница.

Второе - частое посещение туалетов одними и теми же туристами.

Пассажиры, которые часто пользуются туалетом, тоже привлекают внимание персонала, хотя у некоторых туристов частые походы могут быть связаны с медицинскими причинами. "Нам удалось уличить нескольких человек в том, что они "парили" в туалетах, чего категорически не следует делать по ряду причин. Были и те, то уединялся в туалете, чтобы употребить наркотики. В любом случае, это совершенно очевидно, и, если мы вас поймаем, нам придётся решать, какое наказание будет уместным", - добавила представительница авиакомпании.

Третье - агрессивное поведение по отношению к экипажу.

Если пассажиры ведут себя агрессивно или нарушают правила поведения в самолёте, это может вызвать проблемы и потребовать применения соответствующих мер. Например, после приземления туриста-дебошира могут передать в руки полиции.

Четвёртое - ссоры и конфликты между путешественниками.

Если возникают ссоры или конфликты между пассажирами, особенно из-за неприятных запахов носков, еды или других неудобств, это может привести к проблемам на борту, и экипаж должен следить за ситуацией и тоже принимать соответствующие меры. "Мы проинформируем старшего члена экипажа, который проконсультируется с командиром и в конечном итоге решит, нужно ли предпринимать какие-либо дополнительные действия", - отметила она, поскольку основная задача бортпроводников - обеспечение безопасности на борту, и если существует угроза или подозрение на нарушение, они готовы действовать согласно инструкции.