Службы безопасности аэропортов дольше проверяют туристок из-за одного элемента в одежде

Обычная повседневная одежда может стать причиной неприятных задержек для туристок в аэропортах. Даже небольшая ошибка в выборе женского гардероба может вызвать утомительные проверки со стороны службы безопасности. Речь идёт о бюстгалтере на косточках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, ношение бюстгальтеров с косточками во время перелётов действительно может давать ложные сигналы об опасности для сотрудников аэропорта. Сканеры в аэропортах зачастую реагируют на металлические вставки в этом предмете нижнего белья, что, безусловно, потребует дополнительных проверок путешественниц перед посадкой на борт самолёта. Чтобы избежать подобных ситуаций, журнал Glamour посоветовал заменить лифчики с жёстким каркасом на более мягкие варианты, например, спортивные.

Предупреждение появилось после того, как несколько путешественниц рассказали о проблемах прохождения контроля в некоторых аэропортах мира, которые, как выяснялось позднее, задержки были связаны именно с этой моделью бюстгалтеров. Так, одну из них процитировал журнал Travel Fashion Girl: "Когда я путешествовала по Европе, меня проверяли на наличие бюстгальтера без косточек или спортивного бюстгальтера. За последние семь недель меня обыскивали в каждом аэропорту. Другая путешественница добавила: "Меня это злит. В одном и том же аэропорту в Эфиопии меня обыскивали трижды, когда я проходила через каждую точку проверки. Это просто неприемлемо".

Что делать, если сработал датчик в аэропорту и служба безопасности сообщила о необходимости досмотра?

В случае, если туристка столкнулась с подобной ситуацией, обыскивать и досматривать путешественницу должны сотрудники службы безопасности женского пола. Первым делом путешественницам следует сообщить о том, что сигнал, возможно, сработал именно из-за бюстгальтера на косточках. "Если у вас сработала сигнализация, и вы считаете, что это может быть только из-за того, что у вас в лифчике металлическая вставка, тогда скажите об этом женщине-сотруднику службы безопасности. Она, вероятно, сначала воспользуется ручным металлоискателем, чтобы проверить это. Затем может предупредить о необходимости ручного обыска, и у вас будет полное право попросить, чтобы это было сделано в приватной зоне. При этом вас не попросят раздеться".

Важно отметить, что бюстгальтеры - не единственный предмет одежды, из-за которого людей без необходимости задерживают у выходов представители охраны. Например, бывшая сотрудница службы безопасности на транспорте Джасмейн Вашингтон рассказала о другом предмете гардероба, который следует избегать, чтобы не возникло проблем в авиагаванях. Речь об обуви, поскольку не каждый тип подходит для быстрого прохождения контроля безопасности. "Шлепанцы, тапочки, балетки и кроксы - моя любимая обувь для путешествий, потому что их легко надевать/снимать и они позволяют мне быстрее проходить проверку. И не забывайте надевать носки, так как вам придется снимать обувь, а наличие носков поможет вам это сделать быстрее".