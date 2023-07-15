Иностранцам больше не рады в Стамбуле

Турецкие власти запретили выдачу видов на жительство (ВНЖ) всем иностранцам во всех районах Стамбула. Об этом передает Day.Az со ссылкой на газету Milliyet.

По информации издания, исключения коснутся только тех, кто приехал в город с целью лечения, обучения и международной торговли.

На сегодняшний день в Стамбуле проживают более 1,2 миллиона иностранцев, 535 тысяч из которых являются сирийцами. Всего в Турции, по неофициальным данным, живут более семи миллионов иностранных граждан. В октябре 2022 года было принято решение запретить выдачу ВНЖ в 10 районах столицы страны. В марте этого года меру распространили на все 39 районов, сообщила газета.

Подчеркивается, что местное МВД и департамент миграции официально не комментировали расширение запрета, а список закрытых для выдачи вида на ВНЖ районов Стамбула в последнее время не менялся.