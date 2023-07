Туристы, выжившие после извержения вулкана, рассказали об ужасающих подробностях

"Нас никто не предупредил, насколько это может быть опасно", - заявили на судебном процессе в Новой Зеландии туристы, ставшие жертвой одного из самых жутких бедствий в этой стране - извержения вулкана на Вакаари или острове Уайт в 2019 году. В своих показаниях, которые приводит новозеландская пресса, ни описали свой ужас и боль от ударов раскалённым песком, пеплом и камнями - а также то, что им пришлось пережить впоследствии, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Напомним, когда-то остров Уайт в Новой Зеландии, расположенный в 48 километрах от её северного острова был крайне популярным туристическим направлением, а посещение действующего вулкана - его "изюминкой". Однако 9 декабря 2019 года всё пошло не так - туристы оказались на острове во время взрыва вулкана и последовавшего за ним извержения, всего на острове находились 47 человек, 22 из них погибли, большинству выживших потребовалось долгое и сложное лечение серьёзных ожогов - с пересадками кожи и другими операциями. Теперь эти туристы свидетельствуют, что им пришлось пережить.

"Я забронировала тур на остров со своей матерью, прочитав о нём в брошюре для туристов. И нас никто не предупреждал, пока мы не оказались острове, что вулкан мало того что действующий, так ещё и находился на "втором уровне", - заявила туристка Энни Лу из Австралии. Всё, о чём предупреждали туристов, по её словам, это было взять закрытую обувь и одежду. Также им раздали шлемы и противогазы.

"Но в целом мы думали, это будет обычный выходной. А потом моя мать увидела чёрное облако в небе, мы услышали страшный гул и чей-то крик: "Бегите!" Порыв ветра сдул с меня шлем, когда я нырнула в укрытие за скалу и прижала противогаз ко рту. Дальше начался ужас. Песок и камни были повсюду, их как будто бросали в меня - и они все горели. Я никогда не чувствовала такой адской боли - как будто кто-то накалил миллиарды иголок и вонзал их в меня. Представьте, как вы открываете духовку, и жар просто устремляется на вас. Это похоже, но в 1000 раз хуже", - рассказывает туристка. При этом по её словам, никакого чёткого плана спасения не было - все исключительно инстинктивно побежали к пристани. Она была одной из тех, кому удалось добраться до лодки - где медицинская помощь была очень ограниченной, а вода закончилась, когда люди пытались смыть пепел.

В результате туристка получила ожоги 38% тела, что потребовало нескольких пересадок кожи. "Извержение изменило меня и физически и психически", - заявила туристка, которой кроме того пришлось пережить "полную смену карьеры", так как работала она в индустрии моды.

О схожем ужасе говорят и показания американских туристов Мэтью и Лорен Юри, которые в свой медовый месяц забронировали тур на остров через компанию Royal Caribbean Cruises. "Когда мы отправились на экскурсию, туристам сказали, что уровень активности вулкана повышен, и это означает, что они не могут посетить некоторые районы острова. Во время поездки на небольшой лодке к острову море было очень неспокойным, и многие пассажиры заболели морской болезнью. Также они сказали, что у нас будут респираторы для нашего комфорта. Это все, что я помню, они говорили об острове, пока мы были на лодке", - рассказал турист. Он оказался в той группе, которую проводники привелик краю кратера, где они провели около 10 минут.

"Затем мы медленно пошли обратно - и в какой-то момент кто-то закричал: "Смотрите", - я оглянулся и увидел очень большое черное облако, выходящее из вулкана. И тогда нам сказали бежать", - добавил Мэтью. Сначала ему показалось, что облако движется бесшумно - и только когда турист со своей женой спрятались за скалу, они услышали невыносимый грохот и жуткие крики. "Мы не могли дышать, нас окутывали волны жуткого жара, я не знаю, был ли это пар или горячий пепел, но он был повсюду", - добавил Мэтью. Им повезло выжить в этой адской печи и добраться до небольшой надувной лодки - куда в панике прыгали "менее травмированные" люди, расталкивая всех, добавляют они. В итоге туристам также пришлось пережить несколько операций и пересадку кожи.

Обвиняемыми на процессе выступают сразу шесть сторон. Они включают трех братьев, владеющих островом, Эндрю, Питера и Джеймса Баттлов и их компанию Whakaari Management Ltd (WML), а также ID Tours New Zealand Ltd и Tauranga Tourism Services Ltd. Как заявила прокурор WorkSafe Кристи Макдональд KC, туристы "не получали информации о здоровье и безопасности до начала тура" и компания не выполнила свои обязанности по оказанию помощи туристам, посещающим остров. "При этом к 2019 году WML получала годовую прибыль в размере около 1 миллиона новозеландских долларов (640 000 долларов США) от туризма на острове, но недостаточно было потрачено на обеспечение безопасности объектов. WML была обязана понимать риски того, что она делала", - заявила прокурор. Компания при этом обвинения отрицает.

Кстати, ещё пять организаций уже признали себя виновными и ожидают вынесения приговора, в том числе Volcanis Air Safaris, Aerius, Kahu NZ и White Island Tours. Оператор чартерных рейсов класса люкс Inflite также в прошлом году признал себя виновным и был оштрафован на 227 500 новозеландских долларов (145 000 долларов) плюс судебные издержки. Всего же обвинения влекут за собой максимальный штраф в размере 1,5 миллиона новозеландских долларов (950 000 долларов США).