На Крите случайно ранили туристку

На Крите легко ранили туристку из Швейцарии, обедавшую в таверне в селе Апокоронас. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Cretalive.gr.

"Пуля попала в плечо, ранение, к счастью, оказалось легким", - говорится в сообщении. По данным правоохранительных органов, пуля была выпущена случайно во время светского мероприятия, на которых до сих пор действует обычай стрелять в воздух в честь счастливого события.