https://news.day.az/tourism/1581653.html Uzbekistan Airways начинает освоение нового самолета
Uzbekistan Airways начинает освоение нового самолета
Авиакомпания Uzbekistan Airways встретила первый самолёт LET L-410 в Международном аэропорту "Ташкент" имени Ислама Каримова.
Как передает Day.Az, новый тип воздушного судна по традиции встретили водяной аркой.
Самолет LET L-410 после приёмки на заводе-изготовителе и проверки лётных характеристик, вылетел из города Куновице курсом на Ташкент. С промежуточными посадками для дозаправки в Болгарии, Турции, Армении, Азербайджане и Туркменистане успешно прибыл в пункт назначения.
Данные самолеты будут использованы авиакомпанией для реализации внутриреспубликанских полетов.
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