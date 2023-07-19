Пассажир самолета напал на сотрудника авиакомпании из-за одного замечания

Пассажир самолета Air India напал на высокопоставленного сотрудника авиакомпании из-за того, что тот сделал ему одно замечание. Подробностями истории поделилось издание BQ Prime, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Сиднея в Дели. По данным источника, сотрудник авиаперевозчика, переведенный из бизнес-класса в эконом из-за неисправности кресла, сделал замечание попутчику из-за слишком громкого голоса. В ответ он получил пощечину и оскорбления.

В заявлении Air India говорится, что один из пассажиров самолета вел себя неприемлемым образом во время полета, несмотря на устные и письменные предупреждения, причиняя дискомфорт другим путешественникам, включая одного из сотрудников авиакомпании.

"После благополучной посадки рейса в Дели пассажир был передан службе безопасности, а позже он извинился в письменной форме", - добавили в пресс-службе Air India.