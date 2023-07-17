https://news.day.az/tourism/1581956.html Расширен список должностных лиц, имеющих право пользоваться услугами VIP-залов в аэропортах
Расширен список должностных лиц, имеющих право пользоваться услугами VIP-залов в аэропортах
Расширен список должностных лиц Азербайджанской Республики, имеющих право пользоваться услугами VIP-залов и залов официальных делегаций в аэропортах Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал соответствующее постановление, согласно которому в упомянутый список добавлен полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.
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