Неизвестная болезнь атаковала туристов

Туристы, прибывшие из Египта, могут быть снова "протестированы" методами, памятными по пандемии ковида: Роспотребнадзор опять взялся за Египет. Причина - неизвестная болезнь, похожая по симптомам на лихорадку Денге, которая может атаковать и туристов, и которая фиксируется в регионе Кена, который проезжают все туристы с экскурсией на пути к Луксору, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Официальная информация, которую озвучили в пресс-службе Роспотребнадзора, следующая: в ведомстве усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта, из-за случаев неизвестного заболевания в стране. "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что, по данным СМИ и министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге", - говорится в сообщении. Тут необходимо добавить, что в данной провинции проездом рискуют оказаться многие российские туристы, которые отправляются на экскурсии к знаменитым памятникам Древнего Египта. Кена находится на Ниле чуть севернее Луксора, и дорога на автобусах из Хургады в Луксор лежит именно через Кену.

При этом также в ведомстве отчитались, что в связи с такой ситуацией Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в отношении рейсов, прибывающих из Египта, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр". Так что туристы могут снова, как в дни пандемии, оказаться "под ударом". Туристам также напомнили, что "в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми" им рекомендуется "носить одежду, максимально закрывающую кожу, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях - устанавливать сетки на окна и двери". А по возвращении домой, в случае ухудшения состояния, необходимо обратиться к врачу, сообщив о своём визите в курортную страну.

Добавим, что под подозрение ведомства может попасть не только Египет. "Лихорадка денге широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и других). Основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности", - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом напомним, что в Таиланде обстановка по ситуации с лихорадкой Денге, мягко говоря, неспокойная - новая эпидемия набирает обороты в Таиланде: как заявило Управление общественного здравоохранения (PHO), лихорадка денге в Таиланде уже унесла жизни 33 человек. При этом в королевстве всего зарегистрировано 27'377 случаев лихорадки денге. Причем в том числе ситуация тревожная в популярных у туристов районах, а также там, где часто бывают русские "визаранщики". Так, в зоне риска находятся те, кто отправляется на виза-ран в Камбоджу - в провинциях на границе между Камбоджей и Таиландом зафиксирована одна из зон риска по лихорадке денге. Всего в приграничном округе зафиксированы свыше 100 случаев денге. Ещё одна зона риска, популярная у туристов - провинция Чиангмай. Здесь ситуация еще серьёзнее. По словам начальника Управления общественного здравоохранения провинции Чаингмай Чатикая Манирата, с января 1805 человек в провинции заразились лихорадкой денге, также было два случая летального исхода.