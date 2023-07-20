Пассажир пытался открыть аварийный выход перед вылетом и вызвал хаос в самолете

Пассажир рейса IndiGo попытался открыть аварийный выход перед вылетом самолета и вызвал хаос на борту.

Об этом сообщает Simple Flying, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что рейс следовал из Хайдарабада в Нью-Дели. Путешественник, сидевший у аварийной двери, снял с нее крышку, чем сильно напугал попутчиков и членов экипажа. Бортпроводники восстановили крышку и пересадили нарушителя на другое место.

После прибытия в Нью-Дели пассажира передали властям.