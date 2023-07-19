Граждане Азербайджана могут посещать без виз 69 стран

Опубликованы данные индекса паспортов мира от компании Henley & Partners, передает в среду Day.Az.

Согласно рейтингу, Азербайджан занял 72-е место. Граждане республики могут посещать без визы 69 стран.

Впервые за пять лет Япония перестала возглавлять рейтинг самых сильных паспортов мира и оказалась на третьем месте. Место лидера занял Сингапур: его граждане могут посещать без визы или с визой по прибытии 192 страны (из 227 проанализированных). Германия, Италия и Испания поднялись на 2-е место с безвизовым доступом в 190 стран. Третье место поделили шесть стран: Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония (189 безвизовых направлений).

Рейтинг замыкают Сирия (30 безвизовых направлений), Ирак (29 безвизовых направлений) и Афганистан (27 безвизовых направлений).

Отметим, что благодаря данным Индекса паспортов можно проследить изменения возможностей паспортов разных стран на протяжении 14 лет.

Все страны постсоветского пространства показали существенный прогресс за последнее десятилетие. Так, количество безвизовых направлений в России выросло с 83 до 115, в Украине - с 64 до 146, в Грузии - с 56 до 117, в Казахстане - с 54 до 77, в Республике Беларусь - с 56 до 79, в Азербайджане - с 51 до 69, в Узбекистане - с 47 до 59.