В турецкой Алании пожаловались на проблемы

Турбизнес в турецкой курортной Алании столкнулся с трудностями из-за снижения числа российских туристов. Газета Aydınlık сообщила, что дефицит отдыхающих стал причиной увольнения персонала в отелях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Из-за снижения числа российских туристов в Алании сезон проходит ниже ожиданий, <...> происходят увольнения в гостиницах, испытывающих дефицит клиентов", - пишет автор статьи.

Издание уточнило, что представителей индустрии гостеприимства Алании призвали более лояльно относиться к сотрудникам, чтобы в дальнейшем избежать проблемы дефицита квалифицированных кадров и обеспечить непрерывность работы отрасли.

По словам вице-президента Фонда развития туризма Алании и Ассоциации туристических операторов Алании Мехмета Дахаоглу, сезон проходит не лучшим образом, из-за низкой заполняемости базы разрешения не покрывают расходы.