Почему опасно фотографировать посадочный талон

Причины опасностей, которые появляются с публикацией своего посадочного талона в социальных сетях, были обнародованы экспертами в сфере кибербезопасности. Как сообщила британская газета The Sun, речь идёт о о возможных взломах личных данных в результате обнародования подобных изображений в общем доступе, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Посадочные талоны, хотя и не содержат некоторые конкретные личные данные, такие как адрес или номер телефона, они всё же имеют ряд кодов, которые могут быть использованы злоумышленниками для доступа к информации о пассажирах. Уточнялось, что некоторые авиакомпании предоставляют путешественникам онлайн-системы, в которые можно войти, используя лишь эти основные данные. Даже штрих-код на посадочном талоне может содержать конфиденциальные детали, например, номер паспорта.

В интервью Yahoo News руководитель отдела кибербезопасности и ИТ-компании Blue Light IT Амир Сакс объяснил, как хакеры могут получить полный доступ к информации о бронировании и личных данных: "Используя запись имени пассажира и фамилии, хакер может получить полный доступ к информации о вашем бронировании, что даст ему доступ к вашему номеру телефона, адресу электронной почты и контактной информации для экстренных ситуаций".

Другой эксперт, основатель и генеральный директор компании по мониторингу нарушений данных Breachsense Джош Амишав, поддержал данное предупреждение: "Ваш номер часто летающего пассажира, имя и отчество ценны для кражи личных данных, что позволяет совершать мошеннические действия, такие как открытие счетов по кредитной карте или совершение несанкционированных покупок. Хакеры могут использовать методы социальной инженерии, выдавая себя за представителей авиакомпании, чтобы обманом заставить вас раскрыть больше личных данных. Они также могут создавать целевые попытки фишинга, используя информацию о вашем посадочном талоне, что приводит к переходу по вредоносным ссылкам или обмену конфиденциальными данными".

Более того, даже распечатанный посадочный талон, который был утерян или украден, тоже может стать источником угрозы. Даже если пассажир оставил свой посадочный талон в кармане сиденья или выбросил его в мусорное ведро, мошенники все равно могут получить доступ к личным данным. С целью обеспечения безопасности своих данных эксперты рекомендовали уничтожать посадочные талоны и любые билеты после использования.

Что касается электронных билетов, то от утечки данных и в этом случае никто не застрахован, утверждают ИТ-специалисты. Если пассажир планирует опубликовать фотографию своего посадочного талона и паспорта, эксперты советуют осторожно обращаться с изображениями, чтобы ненароком не раскрыть важные детали. Для обеспечения безопасности личных данных рекомендуется использовать программное обеспечение для редактирования фотографий, размыть или изменить некоторую информацию перед публикацией.

Наконец, следует обратить внимание на различные коды, которые могут присутствовать на посадочных талонах и иметь свои особенности. Например, код SSSS указывает на необходимость дополнительного досмотра пассажира, выбранного службой безопасности. Если такой код имеется, а турист прибыл в аэропорт поздно, то он рискует опоздать на свой рейс.